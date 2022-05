She-Hulk: Attorney at Law, trailer e key art della nuova serie comedy Marvel Studios (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-Hulk: Attorney at Law, trailer e key art della nuova serie comedy Marvel Studios con Tatiana Maslany, presto disponibile in esclusiva su Disney+ Disney+ ha diffuso il nuovo trailer e la key art della serie Marvel Studios She-Hulk: Attorney at Law. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, la nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) She-at Law,e key artcon Tatiana Maslany, presto disponibile in esclusiva su Disney+ Disney+ ha diffuso il nuovoe la key artShe-at Law. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, laha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di ...

