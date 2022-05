Serie A, Verde: “L’Inter mi ha impressionato, ma se dovesse vincere il Milan sarebbe meritato. Napoli squadra forte ma non so cosa manchi. Spero che la Roma vinca la Conference. Il mio gol più bello…” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Serie A Verde – A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Daniele Verde, esterno d’attacco dello Spezia. Il tuo gol più bello della stagione? “Penso il più difficile è il gol con l’Udinese, perché mi aspettavo una palla rasoterra vista la pesantezza del pallone che ero 1-0. Dovevamo per forza vincere per distaccare le altre sotto e non sapevo come andare. Se fossi andato con il destro la mandavo in tribuna, ma l’ho presa bene. Quello più bello con la Sampdoria all’andata agli ultimi secondi, ne non me lo aspettavo neanche io”. Quando hai incontrato Inzaghi, ti ha mandato a quel paese per la rovesciata dell’anno scorso? “No, lo aveva fatto già lo scorso anno, live (ride, ndr)” Milan, sarebbe la ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Daniele, esterno d’attacco dello Spezia. Il tuo gol più bello della stagione? “Penso il più difficile è il gol con l’Udinese, perché mi aspettavo una palla rasoterra vista la pesantezza del pallone che ero 1-0. Dovevamo per forzaper distaccare le altre sotto e non sapevo come andare. Se fossi andato con il destro la mandavo in tribuna, ma l’ho presa bene. Quello più bello con la Sampdoria all’andata agli ultimi secondi, ne non me lo aspettavo neanche io”. Quando hai incontrato Inzaghi, ti ha mandato a quel paese per la rovesciata dell’anno scorso? “No, lo aveva fatto già lo scorso anno, live (ride, ndr)”la ...

