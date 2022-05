Senato: Marcucci, 'Conte sbaglia, era possibile candidato unitario' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Quello che è avvenuto oggi in Senato ha una dinamica chiaramente parlamentare, il governo Draghi non c'entra nulla. Conte sbaglia a chiamare in causa l'esecutivo". Così il Senatore Pd Andrea Marcucci commentando le polemiche successive all'elezione di Stefania Craxi. "Se si voleva perseguire una direzione unitaria, i partiti di maggioranza avrebbero dovuto muoversi subito in questa direzione, c'erano nomi sui quali era possibile trovare una quadra. Capisco la frustrazione del M5S, ma ora serve lavorare per rimettere in piedi la Commissione Esteri, non bisogna alimentare altre tensioni”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Quello che è avvenuto oggi inha una dinamica chiaramente parlamentare, il governo Draghi non c'entra nulla.a chiamare in causa l'esecutivo". Così ilre Pd Andreacommentando le polemiche successive all'elezione di Stefania Craxi. "Se si voleva perseguire una direzione unitaria, i partiti di maggioranza avrebbero dovuto muoversi subito in questa direzione, c'erano nomi sui quali eratrovare una quadra. Capisco la frustrazione del M5S, ma ora serve lavorare per rimettere in piedi la Commissione Esteri, non bisogna alimentare altre tensioni”.

