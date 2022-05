Senato | Lannutti | ' altro successo strateghi M5S | Casaleggio osserva scempio da lassù' **

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Esteri: oggi registrato ulterioredegli altiM5S. Non aggiungoper il rispetto che porto ai fondatori, Beppe Grillo e Gianroberto, il visionario mite, che darattristato lodi un sogno, l'ultima speranza per l'Italia onesta". Lo scrive su Facebook il senatore ex 5 Stelle Elio, commentando il voto che ha decretato l'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato.

- Anthony66133202 : Legislatura 18 Atto di sindacato ispettivo n. 4-07021 Pubblicato il 12 maggio 2022, nella seduta n. 432 LANNUTTI ,…

E sempre lo stesso giorno al, invece, un ex renziano ed ex Pd, Leonardo Grimani , ha ...comunista di Marco Rizzo (che infatti appoggia Crucioli a Genova) e all'Italia dei Valori di Elio. Mentre la presidenza del prenderà atto che non ci sono le condizioni per far lavorare la ... esponenti dell'Italia dei Valori come Elio, nonché l'unico rappresentante del Partito ... La devastazione ambientale, paesaggistica, ambientale, archeologica e storica in atto da decenni nel Parco regionale del Partenio a causa delle cave di Polvica-Fellino, è oggetto di una interrogazione ...