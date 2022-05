Senato: ira Conte per elezione Craxi, verso convocazione Consiglio nazionale M5S (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il leader del M5S Giuseppe Conte convocherà, già nelle prossime ore, il Consiglio nazionale del M5S. Sul tavolo l'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, 'sfilata' al Movimento e all'ex capogruppo Ettore Licheri, in corsa per guidare l'organismo parlamentare. Fonti interne al Movimento raccontano di un Conte "molto adirato", alle prese con telefonate di "fuoco", riportano alcuni beninformati. Nelle prossime ore l'ex premier dovrebbe dar voce pubblicamente al proprio disappunto. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il leader del M5S Giuseppeconvocherà, già nelle prossime ore, ildel M5S. Sul tavolo l'di Stefaniaalla presidenza della Commissione Esteri del, 'sfilata' al Movimento e all'ex capogruppo Ettore Licheri, in corsa per guidare l'organismo parlamentare. Fonti interne al Movimento raccontano di un"molto adirato", alle prese con telefonate di "fuoco", riportano alcuni beninformati. Nelle prossime ore l'ex premier dovrebbe dar voce pubblicamente al proprio disappunto.

