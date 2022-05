Senato: ira Conte per elezione Craxi, verso convocazione Consiglio nazionale M5S (2) (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale grillino -l'organo più alto del M5S di cui fanno parte anche i ministri 5 Stelle in carica- era già stato convocato lunedì sera e aggiornato alla mattinata di ieri per tornare a ribadire il no del Movimento all'invio di nuove forniture di armi a Kiev, nonché la richiesta di un nuovo atto di indirizzo del Parlamento sul conflitto ucraino giudicando "non sufficiente" il via libera delle Camere arrivato nelle settimane immediatamente successive all'inizio della guerra. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) - Ilgrillino -l'organo più alto del M5S di cui fanno parte anche i ministri 5 Stelle in carica- era già stato convocato lunedì sera e aggiornato alla mattinata di ieri per tornare a ribadire il no del Movimento all'invio di nuove forniture di armi a Kiev, nonché la richiesta di un nuovo atto di indirizzo del Parlamento sul conflitto ucraino giudicando "non sufficiente" il via libera delle Camere arrivato nelle settimane immediatamente successive all'inizio della guerra.

