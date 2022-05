Senato, il gruppo degli ex M5s accoglie Vito Petrocelli: “Vittima della prepotenza governativa, noi gli unici non guerrafondai” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel giorno dell’elezione di Stefania Craxi al suo posto per guidare la commissione Esteri, il Senatore Vito Petrocelli ha lasciato il Movimento 5 stelle e ha chiesto di aderire al gruppo di Cal (Costituzione Ambiente e Lavoro). “Accogliamo il presidente Petrocelli, Vittima della prepotenza governativa e della vigliaccheria delle forze parlamentari di maggioranza”, ha dichiarato il presidente del gruppo Cal in Senato Mattia Crucioli. “Essere l’unica forza di opposizione con una chiara idea politica e una reale prospettiva, oltre a tenerci in sintonia con il paese e con i cittadini, ci consente di essere la sola compagine accogliente per tutti coloro che non si piegano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel giorno dell’elezione di Stefania Craxi al suo posto per guidare la commissione Esteri, ilreha lasciato il Movimento 5 stelle e ha chiesto di aderire aldi Cal (Costituzione Ambiente e Lavoro). “Accogliamo il presidentevigliaccheria delle forze parlamentari di maggioranza”, ha dichiarato il presidente delCal inMattia Crucioli. “Essere l’unica forza di opposizione con una chiara idea politica e una reale prospettiva, oltre a tenerci in sintonia con il paese e con i cittadini, ci consente di essere la sola compaginente per tutti coloro che non si piegano ...

