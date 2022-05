(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "A Carlo, che dal basso della sua voglia di avere una qualche visibilità, invita il M5S ad 'andare ail mare', forse sarebbe il caso di rammentare ogni tanto il suo percorso politico". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Gianluca, vicepresidente gruppo M5S al. "Prima portaborse di Luca Cordero di Montezemolo, che lo ha introdotto nel suo salottino lobbistico-o; poi coinvolto nella montezemoliana Italia Futura, che doveva trasformarsi in partito e che invece è naufragata ancor prima di aver emesso un vagito; poi candidato, trombato, della Scelta civica dei super tecnici, immancabilmente sparita dallo scenario politico italiano nel giro di qualche mese; poi amico del Pd di Letta, in cambio di una poltrona da viceministro dello ...

Advertising

davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - TV7Benevento : Senato: Ferrara a Calenda, 'vada a spazzare i suoi salottini finanziari' - - LorenzoZacchi : Stefania #Craxi è il presidente della commissione esteri del #Senato. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti son… - tempoweb : Domani il voto per il nuovo presidente. Ma senza l'accordo si va alla conta e si rischia un flop #commissioneesteri… - luigi_ferrara : Definito il programma del nostro prossimo evento 'La Sicurezza: Miglioriamola Insieme' che si terrà a Roma presso l… -

Roma, 18 mag. " "Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi! Mandiamoli a spazzare il mare". Così Carlo Calenda su ...'Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi! Mandiamoli a spazzare il mare'. Così Carlo Calenda su ...Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “A Carlo Calenda, che dal basso della sua voglia di avere una qualche visibilità, invita il M5S ad ‘andare a spazzare il mare’, forse sarebbe il caso di rammentare ogni tan ...(ANSA) – ROMA, 18 MAG – “Riassumendo: i 5 Stelle eleggono il filorusso Petrocelli; poi provano con il più filorusso Ferrara ... commissione Esteri del Senato. (ANSA).