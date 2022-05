(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Gli strateghi del M5S ne hanno combinata un'altra delle loro e si sono giocati ladella commissione Esteri. Il bello è che, invece di guardare ai loro scontri interni, puntano il dito contro la maggioranza e chi ne fa saldamente parte, peraltro rendendosi responsabili in prima persona di continue fibrillazioni". Così in una nota il vicepresidente di Iv Giuseppe. "La verità va detta chiara e tonda:non ha voluto cedere a Di, sono voluti andare alla conta interna e come al solito non sapendo nulla di politica hanno perso.assoluti. Ora smaniano e convocano consigli straordinari grillini accusando altri quando il problema è tutto in casa loro. Ma tant'è. Italia Viva ha da subito acceso il faro sul rinnovo delladella ...

TV7Benevento : Senato: Cucca (Iv), 'geni M5S perdono presidenza per scontro Conte-Di Maio' - -

Per Licheri anche Giuseppe Cucca di Iv, presente al posto di Laura Garavini. Infine la bianca di Pier Ferdinando Casini. Dubbi che tengono alta la tensione in maggioranza. Il dato più verosimile mette in fila i consensi di Lega-Fi-Fdi per la Craxi, cui si sarebbero aggiunti 3 voti del Misto e quello di Dessì di Cal.