Senato, Craxi alla commissione Esteri. Ecco gli scatoloni di Vito Petrocelli (Di mercoledì 18 maggio 2022) In esclusiva per il Foglio gli scatoloni più desiderati dalla maggioranza di governo: sono quelli di Vito Petrocelli, alias Petrov, ex presidente della commissione Esteri del Senato, sostituito da Stefania Craxi. Il voto c'è stato questa mattina, con enorme rammarico (eufemismo) del M5s uscito clamorosamente sconfitto. È probabile che in questi pacchi - due più uno "fragile" con dentro bottiglie di vetro, forse di vodka - siano contenuti i ritagli di giornale con le sue gesta. Petrocelli è stato espulso dal M5s di Giuseppe Conte dopo l'ultimo tweet: una Z in buona liberazione per salutare la festa del 25 Aprile. Qualche settimana prima aveva deciso di non votare la fiducia al governo sul decreto Ucraina. Un'escalation che lo ha ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) In esclusiva per il Foglio glipiù desiderati dmaggioranza di governo: sono quelli di, alias Petrov, ex presidente delladel, sostituito da Stefania. Il voto c'è stato questa mattina, con enorme rammarico (eufemismo) del M5s uscito clamorosamente sconfitto. È probabile che in questi pacchi - due più uno "fragile" con dentro bottiglie di vetro, forse di vodka - siano contenuti i ritagli di giornale con le sue gesta.è stato espulso dal M5s di Giuseppe Conte dopo l'ultimo tweet: una Z in buona liberazione per salutare la festa del 25 Aprile. Qualche settimana prima aveva deciso di non votare la fiducia al governo sul decreto Ucraina. Un'escalation che lo ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 vot… - elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - BCooperlo : @GiuseppeConteIT Continua così, Giuseppe! - lucianocapone : RT @simocanettieri: Ecco i pacchi più desiderati dalla maggioranza di governo (e non solo): sono quelli di Vito Petrocelli. Ma cosa ci sarà… -