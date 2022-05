Senato: Consiglio M5S, 'in segreto urna nata nuova maggioranza, ne prendiamo atto' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il voto di oggi certifica che l'attuale maggioranza di governo esiste solo sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione". Così in una nota del Consiglio nazionale M5S, riunito dal leader Giuseppe Conte dopo il voto sulla presidenza della Commissione Esteri del Senato che è stata affidata a Stefania Craxi. "Dopo avere avviato un percorso condiviso, che ha portato alla decadenza della originaria Commissione e alla formazione di una nuova Commissione Esteri, e nonostante la chiarezza di comportamento e il senso delle istituzioni dimostrato dal M5S, si è verificata una gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura tra le forze di maggioranza: nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il voto di oggi certifica che l'attualedi governo esiste solo sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione". Così in una nota delnazionale M5S, riunito dal leader Giuseppe Conte dopo il voto sulla presidenza della Commissione Esteri delche è stata affidata a Stefania Craxi. "Dopo avere avviato un percorso condiviso, che ha portato alla decadenza della originaria Commissione e alla formazione di unaCommissione Esteri, e nonostante la chiarezza di comportamento e il senso delle istituzioni dimostrato dal M5S, si è verificata una gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura tra le forze di: nel ...

