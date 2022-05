Sei nuovi “occhi elettronici” installati a Tribiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le telecamere di videosorveglianza, potenziando la rete già esistente, tuteleranno soprattutto parchi, scuole e aree pubbliche ad alta frequentazione Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le telecamere di videosorveglianza, potenziando la rete già esistente, tuteleranno soprattutto parchi, scuole e aree pubbliche ad alta frequentazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa proclama 10 nuovi santi, ovazione dei fedeli a San Pietro. I nuovi canonizzati, sei uomini e quattro donne,… - ArmandaGelsomin : RT @Vane_Sardegna: I giorni nei quali metti un punto e riparti Da te Come hai sempre fatto La bellezza dei nuovi inizi La bellezza dei nuov… - MrLadrillo : @luigisky2 @sanfolle Luigi sei forte, perché non lasci il lavoro e applichi per lavorare in Twitter, Elon musk è al… - Kepanic : @annatrieste Wa @annatrieste quanti nuovi amici ti sei fatta eh ? ?????? - lorenz13693703 : @TeresaBellanova @matteorenzi Populismo sovranismo ....te sei scordata fascismo, i vostri nuovi alleati d’altronde -