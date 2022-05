Segnali di carenza offerta frumento tenero sul mercato italiano nonostante l’incremento delle quotazioni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Le tensioni geopolitiche internazionali stanno determinando una preoccupante riduzione degli scambi cerealicoli internazionali che, ove dovesse perdurare nel tempo, potrebbe originare una crisi alimentare globale che investirebbe violentemente alcune nazioni particolarmente vulnerabili. Così Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia, l’Associazione di categoria aderente a Confindustria e Federalimentare che rappresenta in via esclusiva l’Industria molitoria italiana – in merito alle conseguenze della crisi Ucraina sul settore dei cereali. “In questa situazione di grande incertezza”, sottolinea Emilio Ferrari, presidente di Italmopa, “non possiamo escludere la crescente tentazione sia da parte di alcuni Stati esportatori, di promuovere misure protezionistiche volte a tutelare, in primis, l’approvvigionamento delinterno, sia di alcuni detentori ...