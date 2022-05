Scudetto, perché Inzaghi deve crederci (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non sarà stato il massimo dello spettacolo, ma nessuno può dire che questo campionato sia stato moscio. Ci ha fatto divertire fino all'ultima giornata, non con le partite, d'accordo, ma con i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non sarà stato il massimo dello spettacolo, ma nessuno può dire che questo campionato sia stato moscio. Ci ha fatto divertire fino all'ultima giornata, non con le partite, d'accordo, ma con i ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Il capitano per gerarchie nella prossima stagione sarà @bonucci_leo19. Dobbiamo lavorare al meglio in v… - SilviaPrato1 : RT @flazzeroni29: Che l’ultima chance di @inter sia il ricordo di una palese violazione del regolamento (2000 - che però piacque a tutti pe… - HOOLIGANSBIANC2 : @pisto_gol Chi avresti preso ? Leao ? Oppure raspadori?no perché da una scrivania siamo bravi tutti a parlare. Io… - sportli26181512 : Scudetto, perché Inzaghi deve crederci: Fra le due gare è più facile quella dell’Inter che in casa avrà la spinta d… - kiarafaz1 : RT @NoEli_protested: “Nella prima tappa non ci saranno i giocatori che hanno disputato la Finale Scudetto e nemmeno quelli di Trento” trann… -