Sciopero treni 20 maggio 2022 | Trenitalia e Italo | treni garantiti | orari e fasce

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Fan di Vasco Rossi? Attenzione allodel 20, data in cui circa 120.000 persone si muoveranno dalle rispettive città per raggiungere Trento: è il primo concerto dell’anno del Blasco, che inaugura la Trentino Music Arena. Per il 20è stato indetto unogenerale nazionale dei trasporti, che coinvolgerà anche il Gruppo FS Italiane eTreno, siaregionali chea lunga percorrenza. Dalle ore 21.00 del 19 alle ore 21.00 del 20sciopera il personale ma nel corso delle 24 ore ci sonogarantire ...