Saverio Riccelli | chi è il pastore diventato star di TikTok e quanto guadagna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022)è undiall’età di 28 anni, praticamente per caso, con i suoi video insieme a Manuè, una delle capre della sua azienda. In poco tempo, centinaia di migliaia di persone lo hanno scoperto e seguito sui social e hanno imparato a memoria il suo tormentone in dialetto: “E cumu Iamu?“…è calabrese, vive in provincia di Catanzaro e lavora comein un’azienda in cui si occupa delle sue amate capre. Una di queste, che ha chiamato “Manuè”, è diventata con lui protagonista di simpatici video condivisi sui social, con milioni di visualizzazioni tra Instagram e… Nel maggio 2022, la trasmissione Le Iene ha dedicato un divertente servizio a ...