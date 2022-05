Sassuolo, Dionisi: “Nessun regalo al Milan. Sarà uno spot per il calcio italiano” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a pochi giorni da Sassuolo-Milan, la sfida che potrebbe consegnare lo Scudetto nelle mani della squadra di Pioli. Questo il commento del tecnico neroverde: “La mia speranza è che possiamo essere noi stessi. Quella di domenica è una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo. Non faremo da sparring partner. Ci danno poche possibilità di vittoria, me ne rendo conto. Il Milan è la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. Capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto scontato”. “Mapei pieno? Uno stimolo in più per il Milan ma anche per noi”. E la caccia al biglietto ha coinvolto anche l’allenatore: “In questi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alessioha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a pochi giorni da, la sfida che potrebbe consegnare lo Scudetto nelle mani della squadra di Pioli. Questo il commento del tecnico neroverde: “La mia speranza è che possiamo essere noi stessi. Quella di domenica è una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo. Non faremo da sparring partner. Ci danno poche possibilità di vittoria, me ne rendo conto. Ilè la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. Capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per ilquel risultato non è affatto scontato”. “Mapei pieno? Uno stimolo in più per ilma anche per noi”. E la caccia al biglietto ha coinvolto anche l’allenatore: “In questi ...

Advertising

Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - DiMarzio : .@SassuoloUS, le parole di #Dionisi e #Raspadori in vista del @acmilan - sportmediaset : Dionisi: 'Non faremo favori a nessuno, vogliamo chiudere bene' #SassuoloMilan #Raspadori #Dionisi… - CronacheTweet : Il #Sassuolo è pronto a vendere cara la pelle contro il #Milan. Parola di Alessio #Dionisi, che ha ironizzato sulla… - MaSte92_ : RT @sportface2016: #Sassuolo | #Dionisi: 'Nessun regalo al #Milan. Sarà uno spot per il calcio italiano' -