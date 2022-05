Sapete perché Marcell Jacobs è l’uomo più veloce del mondo? (Di mercoledì 18 maggio 2022) La stagione del running è ricominciata. Non solo nei parchi e per le strade delle nostre città, ma anche sulle piste di gara dei campioni. Riflettori puntati su Marcell Jacobs, che oggi tornerà a correre i 100 metri al Meeting di atletica di Savona 2022. E c’è una novità che potrebbe fargli battere altri record. Recentemente, il campione mondiale di corsa si è fatto estrarre un dente del giudizio per riequilibrare le frequenze tra la gamba sinistra e quella destra. Una decisione che ha suscitato curiosità e interesse da parte degli appassionati di running. Che si chiedono: un dente in meno può davvero rendere più veloci? E che rapporto c’è tra occlusione, postura e performance sportiva anche per atleti non professionisti? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Running e denti del giudizio: non sempre alleati, non per forza nemici Il running è una sfida ... Leggi su amica (Di mercoledì 18 maggio 2022) La stagione del running è ricominciata. Non solo nei parchi e per le strade delle nostre città, ma anche sulle piste di gara dei campioni. Riflettori puntati su, che oggi tornerà a correre i 100 metri al Meeting di atletica di Savona 2022. E c’è una novità che potrebbe fargli battere altri record. Recentemente, il campione mondiale di corsa si è fatto estrarre un dente del giudizio per riequilibrare le frequenze tra la gamba sinistra e quella destra. Una decisione che ha suscitato curiosità e interesse da parte degli appassionati di running. Che si chiedono: un dente in meno può davvero rendere più veloci? E che rapporto c’è tra occlusione, postura e performance sportiva anche per atleti non professionisti? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Running e denti del giudizio: non sempre alleati, non per forza nemici Il running è una sfida ...

