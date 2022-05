Sanna Marin da Mario Draghi | la visita della premier finlandese in diretta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel giorno in cui la Finlandia chiede formalmente di aderire all'Alleanza atlantica, lain Italia assume un significato simbolico. L'agenda diprevede un incontro con il primo ministro, a cui seguirà un punto stampa. Tra i leader politici italiani,incontrerà Enrico Letta e Giuseppe Conte per pranzo. Entrambi i capi di Pd e M5s hanno espresso nei giorni scorsi dichiarazioni favorevoli rispetto all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato.non vedrà invece Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha messo in discussione l'iniziativa dei due paesi baltici. "Sono paesi sovrani ma io ragiono solo in termine di pace. Quello che avvicina la pace va fatto subito, ...

Ore 11.40 - Il primo ministro finlandese,, è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi.è stata accolta dal picchetto d'onore nel cortile del Palazzo ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi incontra la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia,, a Palazzo Chigi. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 ITIntanto l’Ungheria si offe come mediatrice per i colloqui di pace. Finlandia e Svezia chiedono ingresso nella Nato, Sanna Marin a Palazzo Chigi Finlandia e Svezia hanno ufficialmente chiesto ...Nel giorno in cui la Finlandia chiede formalmente di aderire all'Alleanza atlantica, la visita della premier Sanna Marin in Italia assume un significato simbolico. L'agenda di Marin prevede un ...