Samantha Cristoforetti | “Si chiamerà Iride la costellazione italiana Osservazione Terra”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Roberto Vittori ed io abbiamo scelto il nome ‘’ per la nuovadi”. Ad annunciarlo è stata l’astronautadell’Esa,, nel corso del suo primo collegamento in diretta dalla Iss con il quartier generale dell’Asi. “Nel prossimo futuro avremo dunque unain orbita ed è stata scelta fra oltre mille proposte di circa 600 scuole italiane”, ha sottolineatoche ha dato così il risultato del concorso lanciato dal Midt, dal ministero dell’Istruzione e dall’Asi per le scuole di tutt’Italia. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'astronauta italiana dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA)è di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione europea Minerva. È partita il 27 aprile alle 9.52 ora italiana dalla rampa 39A del Kennedy Space Center a ...Proseguiamo la serie articoli con i quali vi porteremo i video della missione Minerva dicon sottotitoli in italiano. Per ragioni di praticità alcune delle domande più lunghe sono state parafrasate. I sottotitoli e il transcript sono a cura di ISAA. Nel video di ...Grande orgoglio per Samantha Cristoforetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Lo spazio e' strategico ma puo' essere anche una ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Nell'ambito del concorso per le scuole per scegliere il nome della futura costellazione italiana di ...