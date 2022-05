(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Roberto Vittori ed io abbiamo scelto il nome ‘’ per la nuovadi”. Ad annunciarlo è stata l’astronautadell’Esa,, nel corso del suo primo collegamento in diretta dalla Iss con il quartier generale dell’Asi. “Nel prossimo futuro avremo dunque unain orbita ed è stata scelta fra oltre mille proposte di circa 600 scuole italiane”, ha sottolineatoche ha dato così il risultato del concorso lanciato dal Midt, dal ministero dell’Istruzione e dall’Asi per le scuole di tutt’Italia. Ma scelto il nome della, ...

Advertising

zazoomblog : Samantha Cristoforetti: “Si chiamerà Iride la costellazione italiana Osservazione Terra” - #Samantha… - Adnkronos : L'annuncio di Samantha Cristoforetti dalla #Iss: 'Si chiamerà 'Iride' la nuova costellazione italiana di Osservazio… - lifestyleblogit : Samantha Cristoforetti: 'Si chiamerà Iride la costellazione italiana Osservazione Terra' - - italiaserait : Samantha Cristoforetti: “Si chiamerà Iride la costellazione italiana Osservazione Terra” - LocalPage3 : Samantha Cristoforetti: 'Si chiamerà Iride la costellazione italiana Osservazione Terra' -

Lo ha annunciato oggi, direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta italiana dell'ESA " European Space Agency,in occasione della prima inflight call ...e gli esperimenti della missione Minerva sono stati al centro dell'evento dedicato alla stampa e organizzato da ASI ed ESA in modalità ibrida, presso la sede dell'Agenzia. ...Grande orgoglio per Samantha Cristoforetti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Lo spazio e' strategico ma puo' essere anche una ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - Nell'ambito del concorso per le scuole per scegliere il nome della futura costellazione italiana di ...