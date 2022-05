Salute | Costa | Puntare su prevenzione | tavolo tecnico il 24 maggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo una consapevolezzare sul valore dei corretti stili di vita e della sana alimentazione. Parliamo anche didelle malattie croniche, come il diabete, e i dati dei 2 anni di Covid ci danno evidenze preoccupanti per i prossimi mesi e anni. Penso alla corretta alimentazione, ma anche all'attività sportiva. Il prossimo 24si riunirà per la prima volta al ministero dellailsulla, per mettere in rete tutte le eccellenze che possono contribuire a fornire gli spunti su questa sfida". Lo ha detto il sottosegretario allaAndrea, oggi a Roma nel suo intervento al simposio 'Occhio e nutrizione', in apertura del ...