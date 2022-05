Sabrina Salerno, l’avete mai vista senza trucco e in bikini? Forme incontenibili | 56 anni dove? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sabrina Salerno nota cantante, showgirl e attrice italiana, famosa nel panorama artistico negli anni ’80, scoperta da Claudio Cecchetto è oggi una delle showgirl più belle in Italia. Gli album che negli anni 80 le regalano grande successo sono Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e poi ci sono i singoli Sexy Girl e Boys, quest’ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britannica. Ha inciso molti altri album e partecipato a film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto almeno 20 milioni di dischi, è tra gli artisti italiani di maggior successo. Protagonista sul piccolo e grande schermo, ha preso parte a Grandi magazzini e Fratelli d’Italia a programmai quali W le donne, Premiatissima e Grand Hotel. La vita però non le ha regalato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 18 maggio 2022)nota cantante, showgirl e attrice italiana, famosa nel panorama artistico negli’80, scoperta da Claudio Cecchetto è oggi una delle showgirl più belle in Italia. Gli album che negli80 le regalano grande successo sono, Supere Over The Pop e poi ci sono i singoli Sexy Girl e Boys, quest’ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britca. Ha inciso molti altri album e partecipato a film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto almeno 20 milioni di dischi, è tra gli artisti italiani di maggior successo. Protagonista sul piccolo e grande schermo, ha preso parte a Grandi magazzini e Fratelli d’Italia a programmai quali W le donne, Premiatissima e Grand Hotel. La vita però non le ha regalato ...

