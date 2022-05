Sabrina Ferilli: 'Lo spogliarello per la Roma? Mantenuta la promessa, ma non potevamo farci arrestare...' FOTO (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sabrina Ferilli in una lunga intervista concessa a Rai 1 è tornata a parlare del famoso spogliarello realizzato per il 2001 per la vittoria... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022)in una lunga intervista concessa a Rai 1 è tornata a parlare del famosorealizzato per il 2001 per la vittoria...

Advertising

altrogiornorai1 : Il nostro omaggio a Sabrina Ferilli ?? #OggièUnaltroGiorno @serenabortone #16maggio - trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - altrogiornorai1 : Sabrina Ferilli ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - LALAZIOMIA : Sabrina Ferilli: 'Lo spogliarello per la Roma? Mantenuta la promessa, ma non potevamo farci arrestare...' FOTO - sportli26181512 : Sabrina Ferilli: 'Lo spogliarello per la Roma? Mantenuta la promessa, ma non potevamo farci arrestare...' FOTO: Sab… -