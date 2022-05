Russia, Solovyov attacca l'Italia: 'Super Mario, il premier che nessuno ha eletto' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra Ucraina, ora Mosca ammette: "Siamo in difficoltà" Mosca, 18 maggio 2022 - Italia irriconoscente, governata da un premier non eletto, è il nuovo attacco dell'anchorman russo Vladimir Solovyov , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra Ucraina, ora Mosca ammette: "Siamo in difficoltà" Mosca, 18 maggio 2022 -irriconoscente, governata da unnon, è il nuovo attacco dell'anchorman russo Vladimir, ...

Advertising

55marti1 : Russia, il giornalista Solovyov alla tv russa 'spara a zero' sull'Italia e Draghi: «Non lo ha eletto nessuno»… - fabiochiusi : Lo stesso argomento delle destre anti-europeiste (e dell'opposizione a Draghi) - AletrAmp : RT @ilmessaggeroit: #Russia, il giornalista #solovyov alla tv russa 'spara a zero' sull'#italia e Draghi: «Non lo ha eletto nessuno» https:… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Russia, il giornalista #solovyov alla tv russa 'spara a zero' sull'#italia e Draghi: «Non lo ha eletto nessuno» https:… - LICIO15 : Russia, Solovyov ancora contro Italia e Draghi -