Russia espellerà 24 diplomatici italiani ' Atti ostili | immotivati' Stessa sorte per francesi e spagnoli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Otto giorni per lasciare. É la ritorsione per l'analogo allontanamento attuato dall'Italia e definito da Mosca 'azione ostile'. Draghi si augura che comunque i canali restino aperti

