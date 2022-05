Russia, duro affronto all’Italia: cos’è successo (Di mercoledì 18 maggio 2022) duro affronto della Russia nei confronti dell’Italia. Continua la “guerra fredda” tra la nazione guidata da Vladimir Putin e le sue “rivali”. L’Italia – come sappiamo – è nella lista dei “paesi ostili” consegnata al presidente Putin. Le restrizioni adottate nei confronti della nazione russa ha fatto irrigidire il Cremlino. Nelle ultime ore è arrivato un duro affronto da parte di Putin nei nostri confronti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è successo. (Continua dopo la foto…) La guerra tra Russia e Ucraina Il conflitto russo-ucraino ha ormai monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La guerra è scoppiata nel febbraio 2014, quando gruppi di soldati russi hanno preso il controllo di una serie di posizioni strategiche ed ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 18 maggio 2022)dellanei confronti dell’Italia. Continua la “guerra fredda” tra la nazione guidata da Vladimir Putin e le sue “rivali”. L’Italia – come sappiamo – è nella lista dei “paesi ostili” consegnata al presidente Putin. Le restrizioni adottate nei confronti della nazione russa ha fatto irrigidire il Cremlino. Nelle ultime ore è arrivato unda parte di Putin nei nostri confronti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli. (Continua dopo la foto…) La guerra trae Ucraina Il conflitto russo-ucraino ha ormai monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. La guerra è scoppiata nel febbraio 2014, quando gruppi di soldati russi hanno preso il controllo di una serie di posizioni strategiche ed ...

