Roma Veretout, il francese ha richieste dalla Premier League: le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) Jordan Veretout, centrocampista della Roma, avrebbe ricevuto avance dalla Premier League: il Newcastle si è fatto avanti Jordan Veretout con ogni probabilità lascerà la capitale in estate. Mai finito nelle grazie di Mou in stagione, per il francese ci sono diverse ipotesi sul piatto. L'ultima arriva dalla Premier League, il Newcastle si sarebbe fatta avanti per il centrocampista della Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

