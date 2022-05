Roma | Mourinho | «Finale a Tirana? I tifosi albanesi così si avvicineranno a noi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Josè, tecnico della, ha parlato ad una settimana di distanza dalladi Conference League: le dichiarazioni Josèha parlato nel media day organizzato dalla. LE PAROLE – «Con o senza Kumbulla glidevono tifare per noi. Se lavince la Coppa, un albanese vince la Coppa. Questo deve essere sufficiente per far avvicinare allagli. Noi giochiamo unavenerdì’, gli altri sono in vacanza e non c’è equilibrio da questo punto di vista. Sono entusiasta che lasia a, non ci ho mai giocato, ma un campo che ha una capienza ridotta per due club comee Feyenoord è l’unica cosa negativa. Se si ...