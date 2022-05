Roma, maxi schermo all’Olimpico: i tifosi potranno assistere alla finale di Conference dallo stadio (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Roma con un comunicato ha fatto sapere che installerà un maxi schermo all’Olimpico e i tifosi potranno assistere alla finale di Conference La Roma con un comunicato ha fatto sapere che installerà un maxi schermo all’Olimpico e i tifosi potranno assistere alla finale di Conference. La nota del club: «La nostra voce sarà all’Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa. Lo sappiamo, avremmo voluto esserci ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lacon un comunicato ha fatto sapere che installerà une idiLacon un comunicato ha fatto sapere che installerà une idi. La nota del club: «La nostra voce sarà, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare lanella nostra casa. Lo sappiamo, avremmo voluto esserci ...

