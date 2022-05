Roma, Karsdorp: «Nazionale? una sorpresa. E la finale di Conference…» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato del suo ritorno in Nazionale e dei prossimi impegni dei giallorossi: le dichiarazioni Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato ai microfoni di ESPNnl. OLANDA – «Non cerco le convocazioni nella mia posta o su Internet. Per coincidenza, ha chiamato il mio agente. È stata una sorpresa». ANNI PASSATI – «Certo che non ti arrendi mai, ma a un certo punto è meglio accettare di non esserci che stare male ogni volta, guardando quella lista. Sono passati anche cinque o sei anni dall’ultima volta che sono stato convocato. È una sorpresa che io sia di nuovo lì». EMOZIONE – «Ho 27 anni e non ci vado da qualche anno. Ma è bellissimo ovviamente. Ciò ti fa capire che non sei ancora fuori dai giochi». FEYENOORD – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rick, terzino della, ha parlato del suo ritorno ine dei prossimi impegni dei giallorossi: le dichiarazioni Rick, terzino della, ha parlato ai microfoni di ESPNnl. OLANDA – «Non cerco le convocazioni nella mia posta o su Internet. Per coincidenza, ha chiamato il mio agente. È stata una». ANNI PASSATI – «Certo che non ti arrendi mai, ma a un certo punto è meglio accettare di non esserci che stare male ogni volta, guardando quella lista. Sono passati anche cinque o sei anni dall’ultima volta che sono stato convocato. È unache io sia di nuovo lì». EMOZIONE – «Ho 27 anni e non ci vado da qualche anno. Ma è bellissimo ovviamente. Ciò ti fa capire che non sei ancora fuori dai giochi». FEYENOORD – ...

