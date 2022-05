Advertising

sportface2016 : #Roma | 'Il Messaggero' denuncia: 'Giornalista picchiato da bodyguard alla cena della squadra di #Mourinho' - fausto519 : RT @ilmessaggeroit: Gialunca Lengua, il giornalista del Messaggero aggredito alla cena della Roma - Pazzodiunpazzo : Comunque analizzando la situazione seriamente: Il tizio che mena Lengua nom ha uno stemma della Roma, è in borghese… - corgiallorosso : Gianluca #Lengua, giornalista del Messaggero aggredito alla cena della #Roma. Il diritto di cronaca sempre indigest… - forzaroma : Aggredito alla cena della #ASRoma il giornalista Gianluca Lengua del Messaggero -

ilmessaggero.it

... dal primo piano di un appartamento adiacente al ristorante in cui i giocatori dellastavano cenando. Come riportato da Andrea Sorrentino su Il, foto di una tavolata, con gente che ...Una zona cuscinetto super sorvegliata e una cabina di regia, coordinata dalla Prefettura di, per il depopolamento selettivo dei cinghiali che partirà entro i prossimi 30 giorni. È stata presentato ieri il nuovo piano per arginare l'infezione di Peste suina africana, Psa. Al tavolo dell'... Roma, tenta di uccidere la compagna (ricoverata in codice rosso): arrestato 53enne al Tuscolano Una zona cuscinetto super sorvegliata e una cabina di regia, coordinata dalla Prefettura di Roma, per il depopolamento selettivo dei cinghiali che partirà entro i prossimi 30 giorni.Feroci e «brutti forti» come li aveva definiti Massimo Carminati parlando con il fido Riccardo Brugia intercettato dai carabinieri nell'inchiesta Mondo di mezzo. Tanto da ...