Roma e Mosca ai ferri corti | la Russia dà il via alle ritorsioni | espulsi 24 diplomatici italiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag – Sta provocando un terremoto politico la decisione didi espellere 24dal territorio russo ma, del resto, c’era da immaginarselo; soprattutto in seguitocontinue prese di posizione del governo e, in primis,varie dichiarazioni incendiarie del ministro degli esteri Luigi Di Maio e del presidente del consiglio Mario Draghi. Quest’ultimo infatti, durante il colloquio avuto giorni fa con il presidente americano Biden, oltre a rimarcare le sanzioni contro, aveva usato toni non propriamente leggeri all’indirizzo dell’operato di Vladimir Putin.espelle 24(e 27 spagnoli) Oggi l’ambasciatore italiano a, Giorgio Starace, è ...