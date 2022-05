Roma | Cristante sulla finale di Conference League | “Siamo carichi | vogliamo vincere per iniziare un ciclo di successi”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il centrocampista dellaBryanha espresso, ai microfoni di Sky Sport, tutte le sue sensazioni prima delladidi Tirana. In primo luogo il calciatore giallorosso ha evidenziato l’emozione nel giocare unaeuropea, qualunque sia: “Quando giochi le finali europee l’emozione è tanta, sono partite che aspetti per tutta la stagione e per tutta la carriera, è sempre bello arrivarci”.vamenteha parlato della condizione della squadra, in vista dell’appuntamento del 25 maggio: “Il gruppo sta bene,, certo ci arriviamo dopo tante partite, ora fa anche caldo, un po’ di stanchezza ci sta, main una, contano ...

