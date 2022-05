Roma, Abraham: “Italia? Una delle esperienze più belle della mia vita. Sul Feyenoord…” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma Abraham – Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. “Il gol contro il Leicester? A dire il vero continuo a guardare quel video. Sapevo cosa ci avrebbe riservato il Leicester a differenza di molti miei compagni, li conoscevo bene. Poi volevo anche vendicarmi della sconfitta in FA Cup ai tempi del Chelsea. È stato bellissimo fare quel gol. Come ha fatto ad ambientarsi subito in Italia? Penso che sia anche merito dei compagni, dello staff e dei tifosi. Non è mai facile ambientarsi in un nuovo paese, ma qui mi sono sentito subito come a casa. Per questo ho promesso di ripagare dando tutto me stesso sempre. Posso dire che giocare ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Tammy, attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, in vistafinale di Conference League contro il Feyenoord. “Il gol contro il Leicester? A dire il vero continuo a guardare quel video. Sapevo cosa ci avrebbe riservato il Leicester a differenza di molti miei compagni, li conoscevo bene. Poi volevo anche vendicarmisconfitta in FA Cup ai tempi del Chelsea. È stato bellissimo fare quel gol. Come ha fatto ad ambientarsi subito in? Penso che sia anche merito dei compagni, dello staff e dei tifosi. Non è mai facile ambientarsi in un nuovo paese, ma qui mi sono sentito subito come a casa. Per questo ho promesso di ripagare dando tutto me stesso sempre. Posso dire che giocare ...

