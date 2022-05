Roland Garros 2022: Bautista costretto al forfait. Sonego testa di serie (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roberto Bautista Agut ha annunciato che dovrà saltare il Roland Garros. Lo spagnolo, numero 19 del mondo, non ha ancora superato i problemi al polso destro che gli hanno fatto saltare i tornei di Barcellona, Monte-Carlo e Roma. Bautista ha provato a giocare il Masters 1000 di casa a Madrid, perdendo al secondo turno contro il britannico Daniel Evans, ma evidentemente l’infortunio è peggiorato. Da febbraio, lo spagnolo ha giocato solo sei partite e a questo punto non gli resta che iniziare a prepararsi per la stagione sull’erba. Il 34enne di Castellon è il secondo giocatore dopo Gael Monfils, tra quelli inizialmente compresi nell’elenco delle teste di serie, costretto al forfait al Roland Garros. Di conseguenza anche Lorenzo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) RobertoAgut ha annunciato che dovrà saltare il. Lo spagnolo, numero 19 del mondo, non ha ancora superato i problemi al polso destro che gli hanno fatto saltare i tornei di Barcellona, Monte-Carlo e Roma.ha provato a giocare il Masters 1000 di casa a Madrid, perdendo al secondo turno contro il britannico Daniel Evans, ma evidentemente l’infortunio è peggiorato. Da febbraio, lo spagnolo ha giocato solo sei partite e a questo punto non gli resta che iniziare a prepararsi per la stagione sull’erba. Il 34enne di Castellon è il secondo giocatore dopo Gael Monfils, tra quelli inizialmente compresi nell’elenco delle teste dialal. Di conseguenza anche Lorenzo ...

