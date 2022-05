Road to World Cup: l’appuntamento sportivo su Topolino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Su Topolino 3469, dal 18 maggio, torna il grande appuntamento con lo sport insieme al Calisota F.C., la squadra di Qui e Qua, allenata da Paperino Dopo Il torneo delle Cento Porte e Calisota Summer Cup, su Topolino si torna a parlare di calcio “a fumetti” e, soprattutto, a tifare grazie a un nuovo imperdibile appuntamento sportivo: Road to World Cup! Scritto e sceneggiato da Marco Nucci e con i disegni di Stefano Intini, Road to World Cup è una serie in tre episodi, anticipati da un prologo già pubblicato il 9 marzo, che racconta la fase delle eliminatorie per accedere ai Mondiali di Calcio giovanili. Ogni Mondiale che si rispetti, si sa, implica delle qualificazioni e il Calisota F.C. – che ha tra i suoi atleti di spicco Qui e Quo – dopo aver vinto l’anno scorso la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) Su3469, dal 18 maggio, torna il grande appuntamento con lo sport insieme al Calisota F.C., la squadra di Qui e Qua, allenata da Paperino Dopo Il torneo delle Cento Porte e Calisota Summer Cup, susi torna a parlare di calcio “a fumetti” e, soprattutto, a tifare grazie a un nuovo imperdibile appuntamentotoCup! Scritto e sceneggiato da Marco Nucci e con i disegni di Stefano Intini,toCup è una serie in tre episodi, anticipati da un prologo già pubblicato il 9 marzo, che racconta la fase delle eliminatorie per accedere ai Mondiali di Calcio giovanili. Ogni Mondiale che si rispetti, si sa, implica delle qualificazioni e il Calisota F.C. – che ha tra i suoi atleti di spicco Qui e Quo – dopo aver vinto l’anno scorso la ...

