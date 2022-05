Rischio uova sporche | I danni potrebbero essere pesantissimi: non fatelo assolutamente (Di mercoledì 18 maggio 2022) Capita spesso di comprare delle uova non perfettamente pulite, con residui di terra o paglia. Non fate assolutamente questo errore: il gesto è vietato uova di gallina (Pexels)Spesso e volentieri si cerca di comprare il più possibile a chilometro zero. Questa è una scelta finalizzata sia a ridurre l’impatto ambientale, causato anche dal trasporto su strada, sia per una questione nutrizionale. I prodotti del contadino e dell’allevatore vicino a casa, infatti, sono spesso associati a un’idea di maggiore sicurezza, poiché meno industriali. Se per alcuni alimenti questo ragionamento è corretto, in realtà per le uova si deve stare molto attenti. Quando sono sporche, in particolare, c’è un gesto assolutamente vietato che però fanno in molti: ha dure conseguenze sulla ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Capita spesso di comprare dellenon perfettamente pulite, con residui di terra o paglia. Non fatequesto errore: il gesto è vietatodi gallina (Pexels)Spesso e volentieri si cerca di comprare il più possibile a chilometro zero. Questa è una scelta finalizzata sia a ridurre l’impatto ambientale, causato anche dal trasporto su strada, sia per una questione nutrizionale. I prodotti del contadino e dell’allevatore vicino a casa, infatti, sono spesso associati a un’idea di maggiore sicurezza, poiché meno industriali. Se per alcuni alimenti questo ragionamento è corretto, in realtà per lesi deve stare molto attenti. Quando sono, in particolare, c’è un gestovietato che però fanno in molti: ha dure conseguenze sulla ...

Advertising

Goodvibes123321 : @cicciapellicci4 ?????? cioè sono a rischio infarto ogni volta che mi faccio 2 uova al tegamino... la cosa più esilara… - claudio_andrea : Le uova deposte nell'area dell'#inceneritore di Valdemingomez a Madrid non rispettano il limite UE per #diossine e… - infoiteconomia : Uova a rischio perché le persone non le consumano più: la motivazione è inquietante e non riguarda il prezzo - 1intollerante : @MinnieMinerva2 Perda se son diretto ma vedo troppa gente fare giuste considerazioni e poi farsi prendere dall' imm… -