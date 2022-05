(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiLo spazio di ingresso al cimiteroFontanelle al, davanti alla chiesa di Maria Santissima del Carmine e all’ossario che tutti conoscono a Napoli come “cimiteropezzentelle”. E’ questo il luogo che verrà riqualificato da, il grande architetto che ha scelto quest’anno anche Napoli, oltre a Bari e Rovigo, per i progetti del G124., senatore a vita, ha scelto Napoli per le sue azioni di “rammendoperiferie” con “il fine – afferma– principalmente di trasmettere dei valori ai giovani, dare loro l’occasione di seminare su un tema specifico che li riguarda da vicino, legato alle loro topografie personali. Al termine resterannotracce sul ...

anteprima24 : ** Rione #Sanità, Renzo Piano riqualificherà l'area del 'cimitero delle pezzentelle' ** - FloraPisacane : RT @GrandenapoliNA: La magia del Rione Sanità ??@ g.caligiuri_ IG - CatacombeNapoli : L'architetto #RenzoPiano sceglie il #RioneSanità - TOSADORIDANIELA : RT @GrandenapoliNA: La magia del Rione Sanità ??@ g.caligiuri_ IG - GrandenapoliNA : La magia del Rione Sanità ??@ g.caligiuri_ IG -

ilmattino.it

... è lo spazio antistante la chiesa di Maria Santissima del Carmine, in via Fontanelle, nella parte più interna del: una 'periferia della periferia' del prezioso centro storico della città.... è lo spazio antistante la chiesa di Maria Santissima del Carmine, in via Fontanelle, nella parte più interna del: una "periferia della periferia" del prezioso centro storico della città. Don Loffredo, nuova sfida: «Una chiesa laboratorio al rione Sanità»