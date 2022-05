Rider in bicicletta travolto da un’auto a San Giuliano Milanese (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 25enne è stato buttato sull’asfalto e poi soccorso dal 118. All’origine dell’incidente pare ci sia una mancata precedenza Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 25enne è stato buttato sull’asfalto e poi soccorso dal 118. All’origine dell’incidente pare ci sia una mancata precedenza

Advertising

dariosupporter : 3. Sono uscita IN RITARDO in bicicletta. Per strada ho superato un rider che mi ha mandata a fanculo perché l'ho su… - Jimi681 : @gigi52335676 Io gli prenderei una Graziella e gli farei fare il rider delivery in tangenziale!! Ma sto pensando c… - Biagiothai : @MBenzonelli @lucabattanta @myrtamerlino Ed è rimasta vestita da rider tutto il tempo o si è concessa per le foto p… - pozzipaolo : @Qua_Agatha @myrtamerlino In bicicletta. È una rider!!! ???????? - occhio_notizie : In pochi minuti i rider hanno fatto scattare una “caccia all’uomo” per ritrovare la bicicletta. In un paio d’ore,… -