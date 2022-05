Riconoscete questo giovane col baffetto? Oggi è una delle personalità più famose dello spettacolo italiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) A guardarlo in questa foto, così retrò in bianco e nero, potrebbe essere difficile riconoscerlo, ma stiamo parlando di uno dei comici più amati d’Italia, che ha conquistato davvero tutti. Sono passati tanti anni ma lui rimane sempre l’unico e il solo Enrico Brignano, che Oggi, 18 Maggio, compie 56 anni. La sua carriera è iniziata diversi anni fa, quando era ancora giovanissimo. Brignano è nato a Roma, il 18 Maggio nel 1966, nella borgata di Dragona. Il padre era siciliano, mentre la madre abruzzese. Quello della recitazione è un mondo che lo ha sempre affascinato, tant’è che i primi passi li ha mossi nell’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Ha debuttato praticamente subito in tv, partecipando come comico e barzellettiere nel 1992 alla prima edizione del programma ‘La sai l’ultima?’, in onda su Canale 5. Lo stesso anno si ritrova a ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 18 maggio 2022) A guardarlo in questa foto, così retrò in bianco e nero, potrebbe essere difficile riconoscerlo, ma stiamo parlando di uno dei comici più amati d’Italia, che ha conquistato davvero tutti. Sono passati tanti anni ma lui rimane sempre l’unico e il solo Enrico Brignano, che, 18 Maggio, compie 56 anni. La sua carriera è iniziata diversi anni fa, quando era ancora giovanissimo. Brignano è nato a Roma, il 18 Maggio nel 1966, nella borgata di Dragona. Il padre era siciliano, mentre la madre abruzzese. Quello della recitazione è un mondo che lo ha sempre affascinato, tant’è che i primi passi li ha mossi nell’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Ha debuttato praticamente subito in tv, partecipando come comico e barzellettiere nel 1992 alla prima edizione del programma ‘La sai l’ultima?’, in onda su Canale 5. Lo stesso anno si ritrova a ...

