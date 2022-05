Richard Gere: Master Class al Magna Graecia Film Festival (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’annuncio del regista e sceneggiatore John Landis, il Magna Graecia Film Festival annuncia l’attore Richard Gere alla sua 19a edizione che si tiene a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto 2022. Quale premio ritirerà Richard Gere? Gere, uno degli attori di ieri e di oggi più famosi e amati di Hollywood, sarà premiato al Festival – ideato e diretto da Gianvito Casadonte – come lo stesso Landis, con la Colonna d’Oro alla Carriera, premio come di consueto realizzato da Michele Affidato. Il MasterClass Gere sarà protagonista di una MasterClass con il pubblico e saranno proiettati in suo onone Ufficiale e Gentiluomo e Pretty ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo l’annuncio del regista e sceneggiatore John Landis, ilannuncia l’attorealla sua 19a edizione che si tiene a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto 2022. Quale premio ritirerà, uno degli attori di ieri e di oggi più famosi e amati di Hollywood, sarà premiato al– ideato e diretto da Gianvito Casadonte – come lo stesso Landis, con la Colonna d’Oro alla Carriera, premio come di consueto realizzato da Michele Affidato. Ilsarà protagonista di unacon il pubblico e saranno proiettati in suo onone Ufficiale e Gentiluomo e Pretty ...

