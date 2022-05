Repubblica: Spezia-Napoli, potrebbe essere l’ultima di Osimhen. La cessione per finanziare il mercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Spezia-Napoli potrebbe essere l’ultima partita in azzurro per Victor Osimhen. Victo Osimhen ha infiammato i tifosi azzurri pubblicando alcune foto con la maglia di Maradona. I supporter partenopei che hanno risposto con migliaia di like e commenti sull’account ufficiale del bomber azzurro. Un’immagine di calcio d’altri tempi che, almeno per qualche minuto, ha distolto l’attenzione dalle incessanti voci di mercato che accostano il bomber nigeriano a Manchester United e Newcastle, con una valutazione fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis a quota 100 milioni di euro. Una cifra importante che può essere sostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester United, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022)partita in azzurro per Victor. Victoha infiammato i tifosi azzurri pubblicando alcune foto con la maglia di Maradona. I supporter partenopei che hanno risposto con migliaia di like e commenti sull’account ufficiale del bomber azzurro. Un’immagine di calcio d’altri tempi che, almeno per qualche minuto, ha distolto l’attenzione dalle incessanti voci diche accostano il bomber nigeriano a Manchester United e Newcastle, con una valutazione fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis a quota 100 milioni di euro. Una cifra importante che puòsostenuta solo da pochi Top club Europei. Proprio in questa direzione vanno i contatti delle ultime ore. Al Manchester United, ...

