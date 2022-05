RePowerEu, von der Leyen sul piano Ue per l’energia: «Verso l’obbligo di pannelli solari sulle case. Acquisti del gas possibili su piattaforma europea» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un piano da quasi 300 miliardi per far fronte alla crisi energetica. La Commissione europea ha presentato oggi, 18 maggio, il nuovo RePowerEu, il pacchetto di aiuti finanziari che aiuteranno i Paesi membri ad ammortizzare gli effetti generati dalla guerra in Ucraina. In pratica, la Commissione propone di modificare le regole del Recovery fund per permettere ai paesi di ricevere i prestiti non usati da altri Stati membri. Una cifra, quella dei prestiti non sfruttati del NexGenEu, che al momento ammonta a 225 miliardi di euro. A questi, Bruxelles ha proposto di aggiungere 72 miliardi in sovvenzioni. «Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile», ha detto la presidente Ursula von der Leyen presentando il piano. «Lo possiamo fare lavorando su tre livelli: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unda quasi 300 miliardi per far fronte alla crisi energetica. La Commissioneha presentato oggi, 18 maggio, il nuovo, il pacchetto di aiuti finanziari che aiuteranno i Paesi membri ad ammortizzare gli effetti generati dalla guerra in Ucraina. In pratica, la Commissione propone di modificare le regole del Recovery fund per permettere ai paesi di ricevere i prestiti non usati da altri Stati membri. Una cifra, quella dei prestiti non sfruttati del NexGenEu, che al momento ammonta a 225 miliardi di euro. A questi, Bruxelles ha proposto di aggiungere 72 miliardi in sovvenzioni. «Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energetica dalla Russia il più rapidamente possibile», ha detto la presidente Ursula von derpresentando il. «Lo possiamo fare lavorando su tre livelli: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rendere obbligatori i pannelli solari per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici re… - repubblica : Energia, l'Ue presenta RePowerEu. Von der Leyen: 'Mobilitiamo quasi 300 miliardi, saremo autonomi da Mosca' - cavicchioli : Via libera al Piano RePowerEu. von der Leyen: “Mai più dipendenti dalla Russia” - greenbluegedi : Energia, l'Ue presenta RePowerEu. Von der Leyen: 'Mobilitiamo quasi 300 miliardi, saremo autonomi da Mosca' - anto5stars : RT @TgLa7: #REPowerEU è il piano presentato oggi da Commissione Europea, con fondi di 300 miliardi. Obiettivo è investire in fonti rinnovab… -