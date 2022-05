Reggiana | Diana | “Ko con la FeralpiSalò? Qualificazione è aperta Ero preoccupato…”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Le dichiarazioni post gara del tecnico della, Aimo, dopo il ko di misura per 1-0 contro ladi Stefano Vecchi, nel match d'andata del secondo turno Nazionale di Serie C

La Feralpisalò vince la partita di andata dei quarti play - off di serie C1. Contro ladel bresciano Aimoal terzo minuto di gioco è Guerra a battere il portiere Venturi con un pallonetto dopo una fuga solitaria verso la porta. Laper passare il turno ora è ...... vince contro gli emiliani con il risultato di 1 - 0 (solo 8 minuti e il recupero per Sonny D'Angelo , inserito al minuto 82 da Aimo). Ora laè costretta alla vittoria nel match di ...Le dichiarazioni post gara del tecnico della Reggiana, Aimo Diana, dopo il ko di misura per 1-0 contro la Feralpisalò di Stefano Vecchi, nel match d'andata del secondo turno Nazionale di Serie C ...Nel secondo tempo, i granata hanno piantato le tende nella metà campo lombarda senza però impensierire più di tanto i locali. Ci sono voluti venticinque minuti perchè la Reggiana ritrovasse il gioco s ...