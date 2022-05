Rangers | ritorno in finale di Europa League | scozzesi pronti per il titolo?

(Di mercoledì 18 maggio 2022) A 14 anni dall’ultima volta itornano indi. Lo fanno a sorpresa, forse con un po’ di fortuna, ma di sicuro con pieno merito, coronando un percorso che dal 2012 ad oggi li ha portati dalla ScottishTwo ad un passo dal tetto d’. Dieci anni fa, infatti, per via di un fallimento i Teddy Bears eranopiombati nella quarta (e più bassa) divisione del calcio scozzese, a distanza siderale dai rivali di sempre del Celtic. Poi la rapida ripresa, ildi campioni di Scozia dello scorso anno e laraggiunta questa stagione, da sbattere ancora una volta in faccia ai cugini biancoverdi, eliminati dae Conference. A separarli dal sogno, adesso, ...

Dieci anni fa l'Eintracht chiudeva il campionato di seconda divisione tedesca sul podio, ildiceva addio ad una pagina di storia sciogliendo il club per motivi finanziari e ripartendo ......Nella semifinale di, quella in cui gli scozzesi hanno ribaltato la sconfitta all'andata contro il Lipsia, Giovanni van Bronckhorst ha schierato una formazione che al club è costato esattamente 13.56 milioni di ...Il club scozzese nel 2012 fu retrocesso in quarta divisione per gravi problemi economici. Dopo una grande risalita, ora l'appuntamento è con la storia ...Dieci anni dopo il fallimento, il club in maglia blu può scrivere l'ultimo capitolo di una storia incredibile. Ma non chiamatelo miracolo [LEGGI] ...