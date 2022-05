"Questo non me lo dovevi fare...". Imbarazzo dalla Bortone, cosa si sente: Zanicchi al veleno (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'entrata in studio di Iva Zanicchi nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, a Oggi è un altro giorno, ha creato non poco scompiglio. Senza peli sulla lingua la cantante ha subito rimproverato la conduttrice, Serena Bortone, la quale si è ritrovata in evidente Imbarazzo. Il rimprovero, ovviamente ironico, riguardava la scelta di far entrare Iva sulle note di un suo brano poco conosciuto di quando lei era ancora molto giovane. "Questo non me lo dovevi fare, è orribile è una roba oscena. Pensa che è il mio primissimo provino, avevo 19 anni ma è una roba…si chiamava Zero in amore” ha esordito la Zanicchi appena varcata la soglia dello studio. La Bortone, trovandosi in difficoltà, ha spiegato che pensava di omaggiarla con un brano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'entrata in studio di Ivanella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, a Oggi è un altro giorno, ha creato non poco scompiglio. Senza peli sulla lingua la cantante ha subito rimproverato la conduttrice, Serena, la quale si è ritrovata in evidente. Il rimprovero, ovviamente ironico, riguardava la scelta di far entrare Iva sulle note di un suo brano poco conosciuto di quando lei era ancora molto giovane. "non me lo, è orribile è una roba oscena. Pensa che è il mio primissimo provino, avevo 19 anni ma è una roba…si chiamava Zero in amore” ha esordito laappena varcata la soglia dello studio. La, trovandosi in difficoltà, ha spiegato che pensava di omaggiarla con un brano ...

