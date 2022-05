Quando Orsini disse a Giornalettismo di non aver mai pronunciato la frase «Travaglio mi ha rovinato la vita»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il fatto di essere sulla cresta dell’onda alimenta, come al solito, una sorta di operazione di recupero di vecchie storie e/o interviste. Nella fattispecie, Il Giornale ha provveduto a recuperare una vecchia intervista – datata 2011 – al professor Alessandro, docente della Luiss, uno degli opinionisti televisivi più inti a esprimersi sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, nonché editorialista – da qualche mese – del Fatto Quotidiano. Il Giornale titola: oggi amici, ma ieri si insultavano. Il riferimento è a un episodio in cui l’attuale direttore del Fatto Quotidiano aveva criticato il docente, attribuendogli un paragone tra il movimento No Tav e le Brigate Rosse. In quella circostanza, Il Giornale realizzò un’intervista e virgolettò un passaggio di: ...