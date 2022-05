Quando il vaccino fa male al cuore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aumentano i casi di miocardite dopo le iniezioni anti Covid. Lo dicono nuovi studi e lo confermano diversi esperti. Invece di minimizzare, la scienza dovrebbe affrontare il problema con analisi più approfondite. Le miocarditi sono in aumento, forse perché le proteine spike del vaccino si legano a recettori che controllano le infiammazioni cardiache. Bisogna approfondire, non minimizzare. Troppo poco ancora sappiamo degli anti Covid disponibili, eppure guai a sollevare interrogativi su efficacia e sicurezza di 11,37 miliardi di dosi già somministrate nel mondo. Eccellenti medici e ricercatori sono stati messi al bando, sospesi dai loro incarichi (l’ultimo caso da noi in Italia, quello dell’endocrinologo Giovanni Frajese) se solo osano avanzare dubbi, sebbene supportati da accurati studi. Sulla moria di articoli ritirati dalle principali riviste scientifiche è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) Aumentano i casi di miocardite dopo le iniezioni anti Covid. Lo dicono nuovi studi e lo confermano diversi esperti. Invece di minimizzare, la scienza dovrebbe affrontare il problema con analisi più approfondite. Le miocarditi sono in aumento, forse perché le proteine spike delsi legano a recettori che controllano le infiammazioni cardiache. Bisogna approfondire, non minimizzare. Troppo poco ancora sappiamo degli anti Covid disponibili, eppure guai a sollevare interrogativi su efficacia e sicurezza di 11,37 miliardi di dosi già somministrate nel mondo. Eccellenti medici e ricercatori sono stati messi al bando, sospesi dai loro incarichi (l’ultimo caso da noi in Italia, quello dell’endocrinologo Giovanni Frajese) se solo osano avanzare dubbi, sebbene supportati da accurati studi. Sulla moria di articoli ritirati dalle principali riviste scientifiche è ...

