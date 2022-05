Quali saranno le conseguenze economiche della guerra

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Parterre autorevole sia fra i relatori che per il pubblico la sera di martedì 17 maggio al prestigioso Palazzo Ferrajoli per il confronto su “Il Pnrr e l’Italia tra economia die pace”. Il secondo evento promosso dal club “La colombaciviltà” che coinvolge i vincitori del premio “Le ragioninuova politica” promosso dall’associazione culturale “L’alba del terzo millennio” presieduta e animata da Sara Iannone. Si sono man mano sviluppati gli interventi dei relatori, il primo deiè stato quello di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Sommella si è concentrato soprattutto sulle rilevanti questioni aperte per l’attuazione del Pnrr, in parte significativa ostacolata dai nodi non risolti del funzionamentoburocrazia italiana sia a livello centrale che a livello ...